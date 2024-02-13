農曆新年到來，各大宮廟都會抽出國運籤解讀來年運勢，台中大甲鎮瀾宮12日深夜11時，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽出「四季籤」，其中象徵國運籤的「人口籤」經專家解籤是「中上籤」。前立委郭正亮則從政治評論角度分析，認為籤詩第一句「勸君把定心莫虛」，是指要做實事、不要搞虛的意識形態，未來四年實際需要解決的困境很多。

大甲鎮瀾宮每年農曆春節大年初四接神日的子時抽「四季籤」，其中「人口籤」就是「國運籤」。今年抽出的籤詩標題為《白蛇精遇許漢文》，內容為「勸君把定心莫虛，前途清吉得運時，到底中間無大事，又遇神仙守安居」。台灣陽宅教育協會理事長周建男解籤表示，此國運籤為「中上籤」，今年是「大破大立年」，機會很多，但要建立正確方向，先建立聲望、低調從事，否則機會也無效用。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標12日深夜率董監事抽出「四季籤」，台灣陽宅教育協會理事長周建男解籤表示，其中的國運籤是「中上籤」，今年是「大破大立年」。（陳淑芬攝）

前立委郭正亮今（13日）在中天節目《中天辣晚報》解讀，籤詩第一句「勸君把定心莫虛」最重要，就是說不要做虛事、要做實事，「心莫虛」就是指不要搞意識形態、符號。

對於新政府要面對的「實事」，郭正亮也舉例，今年會不會缺電？核三延役要處理一下，這需要修法，大概六月就得要面對這個問題，因為核三廠六月到期。

兩岸關係方面，郭正亮也點出，蔡英文莫名其妙留下給賴清德的噩耗，在賴清德還未上台、還未宣布520就職演說之前，蔡政府就宣布6月1日起禁止組團赴陸旅遊，這是很不好的起手式，也沒有留下解法。此舉目的是什麼？是要抗議M503航線？是要表達憤怒？還是政策？還是要對方有甚麼善意回應才會恢復？這是無解的問題。

郭正亮也嘆說，「心莫虛」是真的要做實事，未來這四年，實際需要解決的困境還真多。

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