人稱阿娥姐的資深媒體人楊月娥，日前帶著女兒小蓁接受訪問，暢談過往抗癌過程，女兒在積極抗癌成功後，考取台藝大戲劇系，目前是一名演員，並且與媽媽一起主持Podcast，螢幕前兩人關係看似情同姊妹，但在女兒小蓁恢復健康後，其實關係曾一度「降到冰點」。

楊月娥透露母女關係僵持的原因：「會把我之前付出的辛勞，覺得我這樣對妳，妳現在這樣回應我，所以她（女兒）治療好以後，開始上大學了，我們的關係又降到冰點，開始有一些衝突」，坦言媽媽就會有那種情緒的勒索：「我那麼拚了命把妳救回來，是要妳這樣子頂我話、跟我忤逆的嗎 ？」

後來等到女兒畢業，決定要走戲劇、表演當演員，楊月娥又開始擔憂道：「妳早晚餓死，因為這條路哪有那麼多戲讓妳去演，妳比別人本錢好嗎？妳比別人條件佳嗎？尤其現在的環境都不好」，也因此與女兒又產生衝突。

當楊月娥對女兒提出很多要求時，認為「好還要更好」，這時老公便會出面緩和勸說：「老婆，我們當時不就是希望她活著就好嗎？她不是已經活著嗎？那為什麼還想要她要這樣那樣呢」。

楊月娥透露，女兒因緣際會下，出演名導魏德聖的電影《BIG》，在劇中飾演一位護理師。也正是因為進入演藝圈，小蓁更能體諒媽媽的辛勞，甚至把媽媽視為偶像：「我媽不知道從哪一刻開始，突然變成了我的偶像，我小時候不是很喜歡，因為小時候搞不太懂媽媽的工作，會覺得妳為什麼要一直要求我，一直用那麼高標準看我」，不過越長大，也更能體諒彼此，長大之後發現原來媽媽的人生這麼努力的在處理這一切：「工作養家、養小孩，然後還有老公，我覺得家庭方面，她維繫的很好」。

小蓁感性告白媽媽：「她的生活太努力的在為別人做奉獻，以前會覺得這個奉獻壓力很大，因為她會一直說我做這麼多是因為我愛妳，可是我覺得我不需要這麼多，為什麼要一直給我」，長大後才發現是出於愛，所以她才這樣子做。

最後母女在鏡頭前暖心擁抱，楊月娥感動表示，第一次聽到女兒親口說把自己當偶像，坦言對孩子會有一些想要要求，但她也反思，在怪孩子的時候不要忽略了是自己給她這個基因，聽到女兒被別人誇獎時，會感到驕傲。原來人家講說「你的孩子是用來欣賞的」這句話是真的，當用欣賞的角度去看孩子的時候，她就會越長越好。