嫦娥六號出征月球 深空探測穩步推進

中國探月工程在嫦娥6號安全抵達發射場後，春節期間進入一個關鍵階段，預計今年上半年嫦娥6號將出發前往月球背面採樣後返回地球，這次任務比以往任何一次探月行動都要複雜得多，也是人類首次月背採樣返回任務。

據《快科技》報導，中國國家航天局組織的中國探月工程第6次月球探測任務嫦娥6號，預計於2024年5月啟動，並執行繼嫦娥5號後的第2次月球採樣返回。嫦娥6號預訂發射時間為今年年上半年，春節期間也在中國文昌航太發射場進行相關測試，為今年上半年實施發射作準備。工作人員表示，嫦娥6號前期已經安全抵達了發射場，已經進入了一個關鍵的階段，春節期間要確保探測器的狀態是好的，每一個步驟按計劃保證品質完成。

報導說，這次嫦娥6號任務比以往任何一次探月工程都要複雜，開展月球背面採樣返回任務，以進一步探索人類未知的區域。尤其是在降落月球後，探測器要具備自主採樣和上升、起飛等能力，難度大，挑戰也大。

據了解，迄今為止人類已進行超10次月球採樣返回，但10次均位於月球正面，而月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球3大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。

報導說，嫦娥6號任務預選著陸區位於月球背面南極-艾特肯盆地，以期發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，增進人類對月球的認知。