民進黨主席賴清德當選2024總統，而立法院迎來三黨不過半的局面，對於未來國際、兩岸局勢，前國安會副秘書長楊永明回顧歷任總統的兩岸論述，直言兩岸要走向和緩對話已經不可能，因為北京不會相信賴清德。

楊永明近日在中天節目《cti talk網路論壇》表示，賴清德當選總統後，兩岸關係最壞的情況就是戰爭，還有非戰爭、非武力的動盪，包括經濟、安全、人心、國際，這4種動盪，從蔡英文任內就有呈現，但到520後都會提升，

楊永明認為，兩岸走向平穩對話，在賴清德任內已經不可能，這需要信任，就算賴清德說出遵守九二共識也沒用，因為北京也不會相信他。兩岸要和緩對話已經是緣木求魚，只能在動盪之中做好管控，避免擦槍走火。

楊永明也回顧歷任總統的兩岸論述，陳水扁講「四不一沒有」，但一年多之後就變「一邊一國」；馬英九講「不統不獨不武」有說到做到，但是一開始說願意討論「和平協議」，又修正說要全民公投就從此放掉，也是因為感受到反對黨和台灣民意對此事的敏感性跟壓力；蔡英文2016年講「九二歷史事實」，看似願回到九二共識，但實際上當然沒有，而2021年就講到「互不隸屬」。

對於大陸是否會在近幾年內處理台灣議題，楊永明認為，要用非和平方式處理台灣議題，對各方來說成本代價都很高，只要情勢還在管控之內，美國也願意表現出在台灣議題上願意退讓，北京一定不只對台灣施壓、還會對美國施壓，

楊永明指出，美國也在不斷試探，在蘇利文與王毅見面時派美軍軍艦經過台灣海峽、派美國高官來台跟AIT一起說聯合國2758號決議沒有決定台灣地位。這兩次動作都不是向北京保證，而是向台北保證、向賴清德保證，會維護台海穩定。