國民黨新科立委徐巧芯自號松信蜜獾，爆料綠營弊端不遺餘力，選前她的樁腳里長遭檢調盯上，約談調查壽麵是否涉賄選，被外界批政治偵防。徐巧芯談及此事強調，自己明明沒有能力賄選，但有人為了想掌握她的揭弊線民是誰，就故意掛一個調查賄選的案由，目的是監聽她的電話。

「如果你要去做這個賄選的話，你要對這個小區的人瞭若指掌！」徐巧芯在12日播出的《線上面對面》節目提到，而且還有一個回收率的問題，「意思就是說，你只會回收30％的選票。不是每一個你給錢的人，他都會投你啦！他都說好好好。而且你還要精算你的票數，因為賄選那個錢很多，如果你這樣亂撒的話，那CP值太低。所以真正賄選是，他算好了他大概有幾票了，他知道他再加幾票能夠過關了，再去乘一個比例。」

徐巧芯強調，那個是非常非常地方組織型，而且他的選區可能票數不是那麼多。主持人張介凡：「所以樁腳要非常緊密！」徐巧芯說「對！所以我就問他說：你覺得我看起來像是有賄選能力的人嗎？沒有，完全沒能力！」

「所以後來我們就知道說，他們主要是希望掛聽我的電話！」徐巧芯指出，「舉例來講，如果他沒有辦案的話，如果他沒有先指說：妳有賄選疑慮，我為了要調查賄選的案子，我必須要掛聽妳的電話！那根據我們國家的資通傳法，你是不可以去秘密監聽別人的啊！你怎麼可以去間聽別人呢？對吧！」張介凡說：「話說...我們以前跑新聞的時候，也都有被監聽的啊！」

徐巧芯表示，他就會先找一個理由，比如說，他為了要調查A，所以就說B、C、D、E、F這些人我也要一起聽，所以他要有一個案子。「所以我認為他這些東西，都只是要掛一個案由。真正...我認為啦，這是我個人想法，他們是希望知道，我開記者會的時候，拿到的那一些資料，都是誰給我的？他們應該是希望掌握這些訊息，就是說我的線人、線民到底是誰？」張介凡：「還有下一場記者會要開什麼？」

「尤其是那個時候，我已經開了幾場，包括當時的駐美代表蕭美琴，她的密件資料。」徐巧芯直言，「就是：『我們早就知道，我們吃萊豬是進不了國際組織，但是他們都不跟我們講！』所以我猜他們是在調查這些東西，是誰跟我說的？所以他們才選擇說，要來掛聽電話！你跟任何人講電話，他都可以順便聽啊！所以對他們來講，這就變成一種政治偵防！」