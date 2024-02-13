晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

台灣直播主「晚安小雞」12日獨自到柬埔寨「凱博園區」直播，途中疑似被發現後遭毒打，還一度失聯，今（13日）下午他開直播透露已逃出，並曝光經歷的一切，對此，有在柬台人推測，他應該只是闖進某個爛尾樓，人家認為他擅闖公司，因此被揍很正常。

有在柬台人在PTT發文表示，看了「晚安小雞」的直播影片後，判斷他去的地點應該是在西港的中國城，也是凱博園區附近，該地也有不少其他園區業者在那裡建設，「他冒險的地方應該是某個爛尾樓」。

而爛尾樓的特性是，在內部某個外面道路看不到的地方，會用輕隔間裝潢後，拉上電就就開始作業，一般都是黑公司、付不起保護金的小公司，才會在那裡。

原PO表示自己去過不少次爛尾樓，通常各個角落佈滿監視器，晚安小雞這樣算是擅闖人家公司，「讓他在裡面逛了幾十分鐘，可能真的受不了才跑去找他，被揍也很正常」。

最後原PO直言「救豬仔這種東西也不是他單槍匹馬進去拍拍影片就可以達成的，追根究底他只是想要流量而已，我感覺是自業自得吧。」