台彩今年農曆春節加碼9.7億元，其中大樂透自2月6日至2月24日，連續19天每天開獎。派彩結果，今（13日）大年初四開獎的大樂透，頭獎未開出，為連續2期槓龜，下期（2／14）頭獎累積金額預估上看1.6億元。貳獎1注中獎，獎金355萬3186元。

大樂透第113000018期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為02、03、06、39、44、47，特別號為34。

春節大紅包今晚開出的9個獎號為：05、07、16、21、22、26、31、33、42。只要對中任6個號碼，就能將百萬獎項帶回家。

根據派彩結果，今晚大樂透春節大紅包開出20組，總中獎注數為21注，其中19組為單注中獎，1組為2注均分。活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為175組，剩餘185組，下期（2／14）將繼續加開大紅包獎項。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。