南韓少女時代出身成員Jessica（鄭秀妍）和妹妹Krystal（鄭秀晶）兩人相差5歲，同樣都擁有超高顏值，有「南韓最美姐妹花」封號。過年期間姐妹同框合照向粉絲拜年。

名副其實的「妹控」Jessica，經常在社群平台曬出和妹妹的互動，今（13日）更新龍年第一篇微博貼文寫下：「姐妹時間」。畫面中可見Jessica身穿大衣，戴著鴨舌帽，臉蛋看上去脂粉未施氣色紅潤，妹妹Krystal則身穿帥氣西裝大衣搭配毛帽，乖巧依偎在姐姐身邊。

兩人難得合體，以話題「鄭秀妍鄭秀晶合照」衝上微博熱搜。姊妹對著鏡頭俏皮嘟嘴，高顏值基因，引發上萬網友按讚，圍觀留言：「我全世界最好的鄭氏終於又一起了」、「這家人基因真的好無敵，兩個都好美」、「兩個小可愛」、「鄭氏姐妹開年第一合照」、「兩位大美女新年快樂」、「以前還覺得不像，現在越來越複製黏貼了，這小表情」，掀起討論。