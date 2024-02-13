台灣292名旅客遭丟包在越南富國島風波狂燒，旅客們不排除聯合對年代旅遊提告。其中一團23人幸運聯繫到越南中文導遊「阿孝」，脫離險境，如今阿孝背景也曝光。

一名林姓女遊客發文表示，當下大家都非常無助的時候，阿孝用最快的速度聯絡到遊覽車，把他們一行人接了出來，且費用相當合理，沒有因此加收。

根據《TVBS》報導，越南導遊阿孝已經任職7年，如今專帶富國島團，本身是大學中文系畢業，說著一口流利中文，因此不少台灣人前往當地，都會找他擔任導遊。

阿孝表示，由於越南也在放農曆春節假期，當天能叫到遊覽車的機率根本是0，他發現台客們處境相當糟糕，因此盡全力協助，調派了45人座的遊覽車3輛、16人座車4輛，前後接送了大約100人，司機收取1人220萬越南盾，他也照實向遊客報價，沒有加收費用，因此算上人力、時間成本，沒有賺到甚至還倒貼。

阿孝表示，他也有親人在台灣工作，只希望這次事件不會影響到台灣遊客對富國島的印象。