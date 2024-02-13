藍營新科立委成功闖進國會，被不少支持者抱以「進立院質詢得第一」的期待。徐巧芯立志進入國防外交委員會，但她強調自己蠻重視中天關台的平反，因為法院已經判決中天十幾連勝，應該要還給中天公道，所以將會優先質詢。至於民眾黨的態度，如果採取不表態，案子也會過關。

「比如說有一個題目我是蠻重視，就是NCC的問題！（主持人張介凡：嗚啊～我本來以為中天可以回52台的！）」徐巧芯在12日播出的《線上面對面》節目表示，「最新的嘛（滑手機）！我們在(1月)23日的時候，也看到了一個判決！」張介凡：「過年前的時候，我們又勝訴了一次嘛！」

徐巧芯強調，盤點下來已經十幾次了，包含先前，法院也說應該要還給中天，「那請問這個事情，什麼時候要執行？這是我還蠻care（關注）的一個案子，我一定會拿來質詢！」

「但...這個事情，民眾黨的看法是什麼？」徐巧芯質疑，「因為他們可能比較複雜，他們有黃國昌，可能有...我不知道，我沒有惡意，但是我不確定他們的角度是什麼？有兩種嘛...呃...有三種態度，一種是支持，一種是反對，第三種就是棄權不表態，這個也可以。」

徐巧芯指出，「那一跟三其實都可以讓案子過關，就只有假如說他們反對。那反對還有分喔。反對是個別立委反對，開放投票，或者是團進團出？這個也會不一樣，所以未來在野合作就要變得比較靈活一點，大家在溝通上可能要比較靈活去運用...彼此的態度，盡可能去讓我們認為應該要通過的案子能夠通過。所以未來我進到國會之後，就是這個中天案，我們也會盡可能地放在比較優先的地方。」

「因為這個已經不是你支不支持個別電視台了！」徐巧芯直言，「這是法院已經有判了嘛！」