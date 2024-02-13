年假接近尾聲，許多民眾也紛紛解決完過年期間留下來的年夜飯。一位女子分享，她在過年前趁著特價1699元，買了好市多販售的L號冷凍北海道生干貝，過了幾天年假後才終於把干貝料理端上桌，「真的好巨大，好好吃欸」，貼文曝光後引發熱議，不少老饕紛紛透露，他們也都買了這款干貝為團圓飯加菜，「年菜一家吃掉一整包，安全下庄」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在年前買了特價1699元的L號冷凍北海道生干貝，「真的好巨大，好好吃欸」，同時附上一張自己家製作的海鮮拼盤，上頭除了4顆巨大肥美、已料理過的干貝，還有甜蝦、鮭魚、鮪魚等海鮮組成的生魚片拼盤。

對此，許多網友紛紛回應，「年菜一家吃掉一整包，安全下庄～中間剖一半做薄片會更好吃」、「干貝自由，想吃冷凍的還是冰鮮隨時有」、「真的好吃～」、「今年是不是干貝特別便宜」、「過年我媽端出一盤3L，我還以為是肉圓」、「看起來真不錯」。

根據好市多標示牌介紹，賣場販售的L號冷凍北海道生干貝是生食等級，每盒包裝約1公斤，每袋約有21至25顆，干貝軟嫩彈牙、鮮甜十足，簡單烹煮即可變身成美味佳餚。