日本京都大學防災研究所分析能登半島地震後指出，因兩次地震之間只有13秒間隔，才造成本次震災的大規模破壞。

京都大學防災研究所從地震波波形推斷，這次地震應該是由多條斷層帶出現連動情形造成。日本政府地震調查委員會亦認同該說法，稱未來防災策略應將斷層連動列入考量。

京都大學研究團隊根據地震波數據推測，下午4點10分零9秒，分布於珠洲市和輪島市的西南向斷層引發第一次地震，13秒後，分布於東北近海的另一條東北向斷層也發生地震。第一次地震達到規模7.6，第二次地震規模則為7.3。兩次地震導致當地長達1分鐘的強烈晃動，災害規模因而倍增。

地震調查委員會分析表示，本次為斷層的上盤沿斷層面向上滑動的「逆斷層」地震。

研究團隊指出，第一次地震導致能登半島沿岸地表凸起，而第二次地震才是引發海嘯的主因。此外，在兩次地震4分鐘前還發生另一次規模5.5的地震。政府表示，類似情形可能發生於其他地區，因此必須深入研究，以制定更為周全的防範措施。