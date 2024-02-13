《福斯新聞》主持人卡爾森專訪普丁

俄羅斯總統普丁近日接受美媒專訪時強調烏克蘭「自古以來」是俄羅斯歷史與文化的一部分，以證明其入侵烏克蘭的正當性，引起國際上熱烈討論。蒙古國前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhiagiin Elbegdorj）為此在社交媒體X上發表地圖與文章稱，俄羅斯的大部分現代領土在幾個世紀裡都是蒙古帝國的一部分，此一表態引發包括華人在內更多的網民對普丁的嘲諷。

《福斯新聞》主持人卡爾森在專訪普丁後也承認，普丁並未有系統地闡述他觀點，他認為烏克蘭人民在加入蘇聯之前根本是個不存在的實體。（圖／路透）

曾於2009年至2017年出任蒙古國總統的額勒貝格道爾吉12日通過社交媒體平台X（原推特）對普丁接受美國《福斯新聞》前時事評論員卡爾森（Tucker Carlson）的專訪作出了回應，特別是對普丁在這個長達2小時的採訪中所表達的獨特歷史敘述。這次專訪中普丁用了很長篇幅講述俄羅斯和東歐的歷史，聲稱烏克蘭部分地方自古以來屬於俄羅斯，烏克蘭也是俄羅斯歷史與文化的一部分，以證明俄羅斯入侵烏克蘭的正當性。

額勒貝格道爾吉在社交媒體X上寫道：「在普丁的談話之後，我找到了蒙古歷史地圖。別擔心。我們是一個和平自由的國家」。蒙古是歷史上與俄羅斯鄰接版圖最遼闊的國家之一，額勒貝格道爾吉上傳的4幅地圖顯示，俄羅斯的大部分現代領土曾經在幾個世紀里都屬於蒙古帝國的一部分。

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024

額勒貝格道爾吉所上傳13和14世紀蒙古帝國的地圖中，其中一幅顯示蒙古帝國的幅員極為遼闊，最大的疆域曾達到約2400萬平方公里。另一幅地圖將帝國的輪廓重疊到今天的疆域上，顯示其涵蓋了整個中國、哈薩克斯坦、蒙古和許多中亞及中東國家以及俄羅斯的大片地區。

《福斯新聞》主持人卡爾森在專訪視頻上傳後也承認，普丁在採訪中「並未有系統地闡述他觀點」，普丁將烏克蘭人民描繪成一個不存在的實體，在20世紀初烏克蘭蘇維埃社會主義共和國成立之前，「他們從未凝聚成一個單一的國家」。

額勒貝格道爾吉的帖文發出後，在網上獲得大量的支持與轉發，其中包括大量的華語網民，華人網民認為，普丁應該將前清時期至今在中國佔領的土地歸還中國，否則「自古以來」的說法根本就是為侵略烏克蘭的罪行狡辯。