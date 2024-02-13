1月核心CPI月增0.4％，高於12月與市場預估的月增0.3％，增幅創2023年4月以來最高。至於年增率與12月同為3.9％、維持在兩年半低點，但高於市場預期的3.7％增幅。

投資人密切關注各項數據，藉此推敲Fed貨幣政策方向。除了CPI報告外，接下來重要數據包括：15日1月零售銷售與16日生產者物價指數（PPI），本周也會有至少七名官員發表看法。