1月核心CPI月增0.4％，高於12月與市場預估的月增0.3％，增幅創2023年4月以來最高。至於年增率與12月同為3.9％、維持在兩年半低點，但高於市場預期的3.7％增幅。
投資人密切關注各項數據，藉此推敲Fed貨幣政策方向。除了CPI報告外，接下來重要數據包括：15日1月零售銷售與16日生產者物價指數（PPI），本周也會有至少七名官員發表看法。
美國勞工部13日公布，1月CPI月增0.3％，高於去年12月與市場預期的0.2％增幅，並創四個月來最高。1月CPI年增率從3.4％降至3.1％，高於市場預期的2.9％增幅。
1月核心CPI月增0.4％，高於12月與市場預估的月增0.3％，增幅創2023年4月以來最高。至於年增率與12月同為3.9％、維持在兩年半低點，但高於市場預期的3.7％增幅。
投資人密切關注各項數據，藉此推敲Fed貨幣政策方向。除了CPI報告外，接下來重要數據包括：15日1月零售銷售與16日生產者物價指數（PPI），本周也會有至少七名官員發表看法。
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