許多人過年期間都會包紅包給爸媽聊表心意。一位男子表示，近日媽媽像往年一樣向他討紅包，不過他也像往年一樣拒絕，只願給媽媽空的紅包袋，原因是他從小到大都沒有收過爸媽的紅包，親戚朋友送的紅包也全被爸媽收走拿去玩股票，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛予以聲援，「支持你，不要被孝順這個詞綁住了」。

原PO在Dcard發文指出，自己從小到大都沒收過爸媽的紅包，親友送的紅包也全被爸媽收走。今年原PO被媽媽索討2千元紅包，媽媽辯稱「啊不是啊，我們也要包給別人家小孩，那親戚包給你，我們父母再拿走也只是相互抵銷啊」，完全不管他如果包紅包，只有支出沒有收入的事實，最後收到他送的空紅包袋，更氣憤的直接把紅包袋砸向原PO，聲稱沒放錢的紅包袋是詛咒。

原PO提到，後來爸爸透露了他的紅包錢下落，「啊就…拿去玩股票賠光了嘛…」，阿姨還試圖開導他，說自己也沒收過紅包，卻總是反包3萬6給阿嬤，但他就是不願意包給爸媽，「就是這麼簡單」；原PO感嘆，許多人包2千、3千、8千卻還是被爸媽嫌棄不孝、小氣，有的甚至被賞巴掌，「這些長輩們真的是台灣遺毒」。

對此，許多網友紛紛回應，「我也沒包，我只給他們公司發的全聯禮券，反正我剛好用不到」、「支持你，不要被孝順這個詞綁住了，錢給得多不代表比較孝順，紅包就是你情我願不要勉強，那些說什麼包紅包是要互相交換抵銷什麼的一律無視，把紅包當作交易的人我不覺得這個紅包有祝福到什麼」。