美國參議院在星期二通過了一項包含烏克蘭、以色列和台灣援助計劃，總金額高達的 953 億美元(約3兆新台幣)，這是經過數月的艱難談判，以及部分共和黨參議員的同意，該計劃才得以推進。不過，由於美國國會是參眾兩院制，所以共和黨略佔多數的眾議院仍是個難關。

美聯社報導，這次表決之前，一小群反對向烏克蘭提供 600 億美元的共和黨人，仍然主張美國在向海外提供更多資金之前，先關注美國自身的問題(也就是非法移民問題)。但是已有22 名共和黨參議員被說服，同意這項海外援助案，所以最終表決以70 比 29 的投票結果，通過了該方案。

預算支持者認為，不通過海外援助，意味著放棄烏克蘭，這必然鼓舞侵略者，也就是使俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 更加囂張，連帶威脅到全球安全。

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，他很高興能與共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)就該法案達成密切合作。他說：「通過這項法案意味著，參議院宣布美國的國際領導地位不會放棄、不會動搖、不會失敗。」

該法案的通過，對彈藥日益減少的烏克蘭而言，是相當鼓舞的好消息，但是這只是兩道難關的其中一個；因為美國共和黨最可能的總統競爭者川普，與他的支持眾明顯反對這項計劃，而且反對勢力在眾議院。

眾議院議長麥克強生(Mike Johnson)在星期一明確表態阻止到底，他說如果需要，眾議院可以拖延數週或數月的時間，才能將該法案提交給拜登。

儘管如此，這次投票對兩位參議院領導人來說都是勝利。舒默注意到了兩黨的強烈支持，並樂觀的認為，如果眾議院議長提出該法案，也會在眾議院獲得同樣強大的支持。共和黨參議院領袖麥康奈爾最近幾個月，將烏克蘭作為他的重要任務，並且在面對共和黨內部巨大阻力時，仍然表現得很堅決。

該法案提供的資金，將用於購買美國製的國防設備，包括彈藥與防空系統，這些是烏克蘭防衛所迫切需要的。

此外，該法案當中的140億美元是給以色列，資助他們與哈馬斯的戰爭；相對的，還有一筆加薩提供92億美元的人道援助用於加薩難民。至於和我們台灣相關的「印太地區夥伴資金」，則是80億美元。

雖然部分共和黨參議員支持，但是民主黨內部跑了2票，分別是奧勒岡州參議員傑夫•默克利(Jeff Merkley)、佛蒙特州參議員彼得•韋爾奇(Peter F Welch)，另外，佛蒙特州的桑德斯(Bernie Sanders)也都投反對票，他曾經與希拉蕊競爭民主黨總統提名，目前已退出民主黨，成為無黨籍參議員。

他們反對的理由是援助以色列不合道德。韋爾奇說：「出於良心，我不能支持為納坦亞胡總理在加薩的軍事行動。目前發生的戰爭造成了數量驚人的平民傷亡，是大規模的人道主義危機。」

以川普為首的共和黨反對派認為，美國應該退出俄烏衝突，並幫助俄羅斯普丁提出的談判方案。比如39歲的俄亥俄州參議員JD 萬斯(James David Vance)說：「我質疑，在普丁執意繼續戰爭的情況下，美國再為烏克蘭提供國防提供支援是否明智。」

「殘酷的現實是，那就是他們(俄羅斯)是一個更強大的國家，而且那是他們的勢力範圍。」

萬斯與肯塔基州參議員蘭德•保羅(Rand Paul)和其他反對者，刻意在表決前發表冗長演講(filibuster)，也花了幾個小時抱怨參議院的程序，直到天亮才進入表決。

支持援助的支持者反擊，「向俄羅斯屈服，將會是美國最嚴重的歷史錯誤，會帶來毀滅性的後果」。在一場場異常激烈的來回爭吵中，支持援助的共和黨參議員看不下去了，直接當場挑戰了那些同黨的反對者。

北卡羅來納州參議員湯姆•蒂利斯(Thom Tillis)憤怒地反駁說：「為什麼我如此關注這次投票？因為我不想在歷史上留下惡名。如果我們否決，會導致支持烏克蘭的聯盟崩潰，後續的結果是中國大陸變得更加無所顧忌，那不是我要的歷史走向。」

堪薩斯州共和黨參議員傑瑞•莫蘭 (Jerry Moran) 說：「我相信美國優先，但不幸的是，美國優先也意味著，我們必須參與世界事務。」

在眾議院，許多共和黨人反對這項援助，並且不太可能反對川普，但一些重要的共和黨議員已表示，他們會推動該援助獲得通過。比如眾議院情報委員會主席、俄亥俄州共和黨人麥克透納(Mike Turner)，他在上星期與兩黨代表團拜訪烏克蘭，並會見了澤倫斯基。透納在訪問結束後，於X(原推特)發文稱「我重申，美國將支持烏克蘭，堅決對抗俄羅斯的承諾。」