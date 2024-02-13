農曆新年，許多政治人物都勤跑宮廟，不僅是為祈福，也為與民眾互動，立法院副院長江啟臣初四(13日)參加台中新社九庄媽團拜，分享新社九庄媽「有神無廟」的獨有歷史，更感悟說「民意代表就要跟新社九庄媽一樣」，深入民間傾聽鄉親心聲，以民為本。

江啟臣13日參加新社九庄媽祈安遶境過爐開香團拜，晚間在臉書發文說，這是新社農曆大年初三至初七之間的大事，新社九庄媽是全臺每年最早遶境的媽祖，是新社客庄最重要的民俗信仰。

江啟臣也分享新社九庄媽「有神無廟」的歷史，根據文獻記載在180多年前，新社採樟工人躲雨時發現一尊淋著雨的媽祖神像，遂將神像迎回庄頭供奉，之後因靈驗遂由九個庄輪流供奉、進駐爐主的住處而不建廟祭祀，所以有「九庄媽」、「有神無廟」之名。

江啟臣感慨說，身為一個民意代表就要跟新社九庄媽一樣，深入民間傾聽鄉親心聲、以民為本，時時刻刻與人民站在一起，為鄉親爭取權益及福利！