晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

台灣直播主「晚安小雞」12日獨自到柬埔寨「凱博園區」直播，途中疑似被發現後遭毒打，還一度失聯，引發熱議。13日下午他開直播透露已逃出，並曝光親身經歷，真相一時如羅生門看不清。中天「靈異錯別字」主播賴正鎧分享親身的廢墟探險經歷表示，「照著劇本說」的直播主，往往比「有什麼說什麼」的更多人看，如果說流量就是錢流，那晚安小雞致富了。即便現在很多聲音都質疑造假，以流量來說他已經成功了。

「關於去柬埔寨玩的那隻小雞，我先說一個故事。」賴正鎧13日在臉書發文提到，之前他每週五晚上12點都要去廢墟拍片，有時還要開直播。有一次跟黃濤到一間靠海的廢棄渡假飯店，那是一間格局很怪的飯店，走廊就有兩、三個轉角，會鬧鬼一定是因為進來的鬼迷路出不去。

賴正鎧表示，當時他拿著手機走在前面，黃濤拿著手電筒走在後面，腳下的地毯像老人的皺皮，四周的窗戶破損到幾乎沒一面完整，當海風吹來就會發出類似人的哀號，因此聊天室不停有人說「有哀號聲…」、「有人在叫！我聽到了我聽到了」、「錯別字…你有聽到嗎？」自己看到留言，就把鏡頭對著破掉的窗戶開始解釋，「因為窗戶破掉，所以風吹進來會像是有人在叫…」

「此時，站在我後面的黃濤小聲的說：人數一直在掉！」賴正鎧指出，「我跟黃濤互看一眼，彼此露出一抹頑皮微笑，下一秒就浮誇地說：啊～真的有哀號聲，難道是亡魂在警告我們？啊～我聽到了，從前面傳來陣陣淒厲的叫聲…好可怕啊～！」然後線上人數破千。事後我跟網友解釋，剛剛是演的，真的沒有什麼鬼叫，然後人數又掉到800多。」

賴正鎧強調，再以一篇，引用《華爾街日報》專欄作家-傑森．茲威格的PO文，其中兩句來對應自己跟小雞：1.欺騙想要被騙的人，你就能致富。2.對想要被騙的人說實話，你將會破產！「如果說流量就是錢流，那我破產了，小雞致富了」就以廢墟探險直播來說，有些直播主走的是「有什麼說什麼」；有些直播主走的是「照著劇本說什麼」；而後者往往比前者，更多人看。

「小雞柬埔寨是真是假不是重點！」賴正鎧直言，小雞這位前輩，是在一次直播拍到真實上吊屍體後爆紅，之後就走訪各大恐怖禁地，拍攝手法非常挑戰法律跟觀眾的智商，有人認為很假、有人認為很真、有人認為他很勇敢、認真。「即便現在很多聲音都在質疑造假，但你看看他的粉絲團，有多少人在擔心小雞的安危，希望他平安回來。以流量來說，爭論真假的同時，他已經成功了！」