台北市議員應曉薇過去曾活躍於戲劇，年初四(13日)她也在臉書分享一段1997年武俠連續劇《保鑣》的片段，應曉薇在影片中舞劍、輕功、劍氣、劈腿樣樣來，是十足的俠女風範。應曉薇笑說「不是替身喔，我也太厲害了吧！」感謝台灣無線電視台重播她出演的《包青天》超過上千次，也謝謝大陸朋友為她製作影片。

應曉薇13日在臉書貼出一段武俠連續劇《保鑣》的片段，是「過年才有的曉薇限量版」，當年無動畫，不是替身，《保鑣》中的她就是那麼厲害。

應曉薇說，回首這段影片，雖然沒有當今電影、電視經過後製作的精彩萬分，卻也見證了當年台灣電視劇土法煉鋼，依然傲視亞洲的歷史。

應曉薇感慨說，「謝謝台灣無線電視台，重播「包青天」超過1000次了吧！非常謝謝大陸地區朋友，到現在還常關注曉薇為我製作影片。青春其實僅是生命中的一段時光，發掘智慧才是永恆的追尋。」

2021年時，應曉薇也曾在臉書貼出她出演《保鑣》的舊照，照片中除了應曉薇外，還有當時出演應曉薇父親的影星狄龍。