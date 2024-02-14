春節家家戶戶團圓，一定少不了大魚大肉，舉凡餃子、年糕、春捲、佛跳牆等都是常見的過年料理，若沒忌口很容易就胖一大圈。女星愛雅曾透露，某年春節被媽媽餵食，一口氣暴肥7公斤，她特地分享試過最有效的方式，以及老公狂瘦10幾公斤的減重菜單。

愛雅在節目《女人我最大》表示，只要春節一到，家裡的傳統就是從除夕吃到十五，媽媽生前一定會準備大蹄膀、魚、海鮮、砂鍋獅子頭等料理，且光是餃子就600顆起跳，平均一人要吃120顆，愛雅吃到初七時，發現竟然胖了快7公斤，但媽媽還是繼續餵食，連忙婉拒：「求求你不要再叫我這樣吃，我過兩天要開工，我怕我失業！」

愛雅透過斷食法，成功鏟肉。（圖／中時資料照）

為了恢復身材，愛雅試過非常多種方式，目前對自己最有效的是斷食，從168延長到177、186、204，再加上戒酒、睡眠足夠，對身材的改變影響很大。此外，愛雅分享老公瘦10幾公斤的獨門菜單「吃蘋果配烤魷魚」，把魷魚烤得焦焦的，吃起來像蒟蒻乾，又具備香氣、蛋白質，但不能刷醬汁，只能加椒鹽調味。

愛雅的身材纖細又有料。（圖／中時資料照）