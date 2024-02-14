65歲的「民歌王子」王瑞瑜，在80年代唱紅了《春風》、《重提往事》等歌曲，一把吉他、配上清亮、溫柔嗓音，是許多4、5年級生的青春回憶。出道超過47年，當年從流行歌轉民歌，王瑞瑜接受《中時新聞網》訪問表示，「那段時間讓我最懷念了，也是人生很大的轉捩點」。

獨/出道47年！王瑞瑜那些年唱歌的美好 曝「流行歌轉民歌」人生轉捩點

「春風快加緊腳步，快到我窗前漫舞...」近年投身公益助弱勢的王瑞瑜，鏡頭前哼唱成名曲《春風》，不禁讓他回憶起，「剛出來走唱時，和前輩不管去演唱會，或各大專院校、國父紀念館等，沒有屬於我自己的歌，我就唱童軍的一首《偶然》，這是早期一首校園民歌，而朱劍英老師認為有首民歌適合我唱，灌錄在我校園民歌裡第一張創作歌謠中」。

王瑞瑜表示，流行歌轉民歌，是我人生很大轉捩點。(王瑞瑜提供)

趙樹齡寫了《春風》後，王瑞瑜說，「我就有屬於自己的歌，參加民歌演唱會了，至今民歌水準都往上提，後來陸續有了金韻獎、民謠獎等比賽，很多歌手、歌曲都出來了，就把流行歌曲蓋住，民歌也就慢慢盛行了，有些好的流行歌還是很棒，很值得回味的」。