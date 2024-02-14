新的一年到來，揮別兔年的同時，也要迎接龍年到來。2024年的生肖年是「龍年」，天干地支年為「甲辰年」。今年龍狗犯太歲、虎喪門星、蛇病符，豬犯死符，只要選對安太歲的最佳時間，對於化解犯太歲之人，對於穩定全年運勢有很大幫助。

俗話說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，指的就是在沖犯值年太歲時，會容易惹無謂的煩惱、犯小人、是非纏身或財運衰退等；那甚麼是太歲呢？「太歲」是最尊貴的天神或君王，所在之處是尊貴且吉利的，是守護神；人們需要避開祂的原因是，因為太過尊貴，為了符合上尊下卑的身份，反而需要避開。

另外在天文和占星術中「太歲」是虛擬的星，和歲星（木星）運行的軌道相同，但方向相反。在民間信仰中，人們相信當太歲運行到某個生肖的位置時，會對該生肖不利，讓當年諸事不順，這就是「犯太歲」。因此民眾可前往廟宇祭拜並祀奉太歲神，以消災解厄祈求整年順利，則叫「安太歲」。

太歲一共有60位，依天干、地支的排列組合，每年會輪流在人間輪值，掌管當年的凡間事務，2024年龍年，值年的太歲為李誠大將軍。

2024年安太歲時間農曆12月24日至正月15日（2024年2月3日至2月24日）的春節期間，這是2024龍年全年安太歲的最佳時間，對於化解犯太歲之人，穩定全年運勢很大幫助。如果能祭拜 、安奉值年的太歲星君，就能夠化險為夷，保佑整年平安無事、福運亨通。

2024年生肖龍（值太歲）：即本命年，會有心緒不寧、健康出狀況等。

2024年生肖狗（沖太歲）：沖象徵衝突，生活容易出現變動，包括搬家、轉職、甚至外遇等。

2024年生肖牛（破太歲）：破意指破壞），日常恐發生無預警的破壞，像是破財、友情或合作關係破裂等。

2024年生肖龍（刑太歲）：刑代表的是刑法，要小心官司纏身、小人陷害或罰款不斷等。

2024年生肖兔（害太歲）：害指的是陷害，容易招他人陷害、投訴等。

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