自90年代韓劇成功帶起韓流風潮，近年來更是韓劇大爆發捧紅許多新生代演員，而韓劇中每位女演員，如韓韶禧、高允貞、金裕貞等人，不僅各個演技及顏值都相當出色，之後因人氣攀升更成為時尚界的新寵兒；不過日前韓國論壇出現一則以「至今仍無法超越4大神顏女演員」的文章，引發熱議。

韓國論壇Theqoo上近期出現一則以「至今仍無法超越4大神顏女演員」為題的文章登上熱門，掀起討論；文中首先提到的是，擁有「韓國第一天然美女」的金泰希，她的美貌從小就讓她獲得大家的關注，且金泰熙不僅擁有高顏值，在學業方面表現也十分優異，不僅學生時期時常拿下全校第一名，之後更考上韓國第一學府首爾大學服裝設計系，不過在被星探發掘後，她便放棄了設計師的夢想，成為一名演員，出道後演出的《愛在哈佛》、《張玉貞，為愛而生》、《龍八夷》等劇都有亮眼成績，如今結婚同時升格人母的她，狀態依舊相當完美。

金泰希的美貌讓她從小獲得關注。（圖／翻攝自韓國論壇Theqoo）

近年憑藉《黑暗榮耀》重返事業高峰的宋慧喬，出道多年來就因為精緻外貌被各大網站片選為「韓國最美女演員」之一，且自1997年演出《順風婦產科》到之後的《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》到2016年讓她人氣暴漲的《太陽的後裔》都可見她的美貌不斷的進化，今年42歲的她可見歲月並沒有在她臉上留下痕跡，零死角美貌令不少人稱羨。

宋慧喬出道多年常因精緻外貌被各大網站選為「韓國最美女演員」之一。（圖／翻攝自韓國論壇Theqoo）

2001年就以韓國電影《我的野蠻女友》躍升韓國一線女星的全智賢，許多廣告、片約、片酬接踵而來，且自此成為許多觀眾心中的初戀女神，2014年更再以《來自星星的你》攀上演藝事業巔峰；出道至今20年且已為人母的她，在近年《智異山》劇中清淡的妝容，意外凸顯她白皙通透的肌膚，讓網友相當驚艷，直呼看起來好像跟《我的野蠻女友》時期一樣。

全智賢2001年以韓國電影《我的野蠻女友》躍升韓國一線女星。（圖／翻攝自韓國論壇Theqoo）

全智賢出道多年美貌依舊。（圖／中時資料照）

最後，是「零負評女神」孫藝珍，自2000年以《秘密》初登大銀幕，到後來接演《外出》、《德惠翁主》、《雨你再次相遇》的她，精湛演技讓她成為80後電影女演員中，唯一獲得韓國三大電影獎的大滿貫影后，而她清純、仙氣十足的美貌，更讓她成為不少人心中的「白月光」；去年剛生下兒子的她，產後狀態恢復得相當好，甚至還有人稱她比生產前更美。