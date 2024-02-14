今天是情人節，許多愛侶會在今天約會、吃大餐、做愛做的事，網傳女生性愛能改善經痛，對此，醫師表示，對10幾歲少女時期就開始經痛的「原發性經痛」患者，性高潮時可分泌腦內啡，確實可改善經痛，但這不必靠男人，自己DIY、能HIGH就行。

台北秀傳醫院院長、婦產科醫師鄭丞傑表示，女性的經痛，可分為「原發性經痛」與「繼發性經痛」，原發性經痛是指打從初經來潮時，就開始經痛，這與子宮肌腺症、肌瘤導致的「繼發性經痛」不一樣。

「原發性經痛」患者從10幾歲少女時期就開始就經痛了，會痛是因為分泌前列腺素，造成子宮收縮，有些人痛到受不了，有些人覺得一點都不痛，因為每個人對痛的感受不一樣，遇到這類少女經痛，有些長輩都說結婚或生孩子以後就好了，其實不用結婚，不用生孩子，只要有性高潮就行了。

鄭丞傑指，這是因為性高潮會分泌腦內啡，會讓有「原發性經痛」困擾的女生改善經痛，且性高潮本身的舒適感，也會讓經痛程度下降，這點是有趣的，有了性高潮後，真的可以逐漸改變原發性經痛，

鄭丞傑指，所謂性高潮改善「原發性經痛」，並不是指經痛時，趕快來個性高潮，而是平常就可DIY、不時有性高潮，這樣有助於漸進式改善原發性經痛，而不是月經時才DIY。

至於有些男生會騙少女說，「妳有性行為後就不痛了」，對此，鄭丞傑說，「那也要有高潮呀，如果這個男生讓女生沒有高潮，也沒有意義，那也沒有用呀」。他指其實女生更了解自己的性敏帶地帶，直接DIY刺激陰蒂，反而更容易有性高潮。

當然如果男歡女愛能夠帶來性高潮而減少經痛，那是最好不過，而且比DIY多了肌膚之親和心靈交流，但是千萬不要為了減少經痛，而莫名其妙接受了自己不想要的性追求。

至於繼發性的經痛，鄭丞傑說絕大多數來自於子宮內膜異位症、卵巢巧克力囊腫和子宮肌腺症，如果經痛症狀嚴重，或是造成不孕， 就需要積極治療，包括藥物和微創手術，例如微波刀、海芙刀、腹腔鏡切除囊腫。