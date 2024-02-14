美國知名市場調查機構JD Power公布最新的汽車妥善率調查，沒想到超過6成的汽車品牌都退步了，最大的問題是車載系統而非外部問題，妥善率最高的非豪車品牌為TOYOTA，豪華車則是Lexus皆是日本車。

該機構收集30,595名2021年式車輛的車主，持有車款三年後的回饋，平均100輛車裡會遇到190個問題，比前一年相比多出4個問題。JD Power資深總監Frank Hanley分析指出，疫情造成汽車製造業不小壓力，隨著產線正常化，狀況就會緩解不少。

以品牌排名觀察，第一名是Lexus，第二名則由TOYOTA拿下，三至五名則分別是Buick、Chevrolet與Mini，第六至第十名為Porsche、Mazda、Kia、BMW及Dodge等品牌。

妥善率最差的前十名，分別是Chrysler、Audi、Land Rover、Volkswagen、Lincoln、Volvo、Ford、infiniti、Mercedes-Benz及Acura等車廠。

若參考JD Power的調查結果，以及另一家Consumer Reports的報告，可以發現TOYOTA及Lexus的妥善率領先群雄。

另外，Mini、Porsche、Mazda、Kia及BMW都在前段班，Hyundai與NISSAN位在中段班，Mercedes-Benz、infiniti、Volvo、Ford、Volkswagen、Audi及Land Rover等品牌落入後段班。

調查機構的研究報告可以讓車友們了解目前汽車市場的概況，以及各大品牌的風評與使用狀況，更是挑選車款時的參考指標。