詹姆斯（LeBron James）現在被傳言可能離開湖人，他下一季還剩5140萬美元球員選項（當初簽約兩年9900萬美元）。不過他的大兒子布朗尼（Bronny James）在大學聯賽表現平平，湖人恐怕沒興趣在今年選秀會出手，除非詹姆斯願意為了兒子降價。

美國籃球記者史坦（Marc Stein）報導：「我知道至少有兩支球隊，他們相信詹姆斯願意以遠低於5140萬美元的價碼簽約，只要他們簽下布朗尼。可能有更多球隊也這麼想。」

如果布朗尼是很厲害的球員，當然就沒有這些問題了，但他從一開始就不會是樂透區的新秀。他去年7月大病一場（練球時心臟驟停）缺陣4個多月，本季在南加州大學出賽16場，平均上場20.9分鐘，獲得5.8分、3籃板、2.6助攻，投籃命中率35.6%，三分球27.1%，罰球命中率61.5%。

布朗尼比較像老爸的地方大概只有防守以及不錯的籃球智商，外界對於布朗尼就是選秀次輪的評價。倘若詹姆斯表明願意跟著布朗尼轉隊，那麼布朗尼的選秀順位肯定會往前許多，現在至少就有兩支球隊在期待「買小送大」。