英國牛津大學考古團隊過去在白金漢郡艾爾斯伯里（Aylesbury）進行挖掘時，找到4顆「1700年前的古羅馬鳥蛋」，其中1顆保存完整。考古學家近日進行分析，赫然發現這顆蛋內還留有蛋液，直呼這很有可能是現存最古老的蛋。接下來團隊還要進一步研究這顆蛋的來源和其他考古資訊。

綜合CNN、《衛報》報導，牛津大學考古團隊於2007年至2016年間，在羅馬帝國「馬斯頓遺址」（Fleet Marston）附近的巴里菲爾德（Barryfields）一帶進行挖掘工作，發現陶器、皮鞋、獸骨等古文物，其中最特別的，莫過於盛裝在編織籃中的4顆鳥蛋，其中3顆在發現當下以及移出過程中破碎，散發出刺鼻臭味。

The egg was 1 of 4 found inside a woven basket in a probable Roman wishing well. Only this 1 survived intact, while 3 broke emitting a powerful sulphur smell described as "unforgettable" by those (un)fortunate enough to be there. pic.twitter.com/LsWz2Y6Mip — Oxford Archaeology (@oatweet) February 12, 2024

去年8月，該團隊決定對僅存的一顆完整鳥蛋進行掃描，以規劃未來的保存方式，結果意外發現蛋殼內「仍保有液體」，蛋黃和蛋白似乎已混為一體。

主導這項挖掘工作的考古學家比杜夫（Edward Biddulph）興奮表示，他在職業生涯中從來沒有看過類似的東西：「經過這麼多年後，我們原以為蛋黃和蛋白會乾掉，但它卻依然存在，真的讓人難以置信。這可能是世界上最古老的蛋。」

比杜夫也指出，這顆羅馬蛋已有1700年歷史，其出土地點可能是當時的「許願井」，環境長年潮濕，蛋作為祭品被放進井內，因此長年下來保存良好。目前這顆蛋存放在倫敦自然史博物館，專家計畫未來會在蛋上開一個小孔，取出內容物，並試圖找出更多關於產蛋鳥類的資訊。