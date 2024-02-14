一名女子日前某天早晨，突然性慾高漲，但是男友還在熟睡，竟然偷偷玩男友的小弟弟，沒想到男友突然醒過來抱住女子，以為地震，讓女子傻眼，怎麼是這樣！

這名女子在《Dcard》發文表示，日前早上偷玩熟睡男友的小弟弟，想玩又怕男友醒來，很緊張的摸一下停一下，正覺得很好玩的時候，男友突然翻身壓在她身上，當女子覺得來了來了！總裁式霸氣晨炮要來了！

男友壓上來的時候，女子故作鎮定的問「怎麼了嗎？寶」，結果男友居然回答「我剛剛感受到地震，一陣一陣的，所以我趕快保護妳」，女子聽到回答當場傻眼，怎麼跟預想的不一樣！

男友確定沒有安全沒有地震後，就翻回去繼續睡了，女子相當失望的望著男友，最後等到男友睡醒，有坦白說是因為好玩才會這樣，而男友一臉只想揍她一頓，不過意外得知遇到地震，男友居然第一時間保護她，真是患難見真情啊！

網友看到這篇閃光文後，紛紛留言表示：「這時要讓他好好感受什麼是真正的九級地震」、「這男友齁，是經得起考驗的！」、「哇嗚，給過！給過！」、「嫁了嫁了」、「下次會不會遇到真的地震就…….」、「男友表示：下次知道了」。