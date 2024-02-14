新聞報導指出，台灣目前有8萬名通緝犯逍遙法外，其中超過8千人已經逃出境外。國民黨新科立委羅智強質疑，許多通緝犯利用當前交保制度和護照不會被註銷來棄保潛逃，但棄保潛逃在台灣竟然無罪，僅沒收保證金，彷彿讓被告可「付費逃亡」，豈不荒唐？早在2017年總統蔡英文主持的司改國是會議就做出結論，應制定棄保潛逃罪，至今卻仍躺在行政院會。他已準備好草案修訂棄保潛逃罪，強調人民期待的司法改革刻不容緩。

「打擊犯罪，開工連署，棄保潛逃罪！」羅智強13日在臉書發文質疑，過年期間看到一則新聞報導指出，台灣目前有8萬通緝犯逍遙法外，其中超過8千已經逃出境外。光是涉及詐騙犯罪的，出境未歸就有1637人，包含遭發布通緝的666人。許多通緝犯，其實是利用當前交保制度和護照不會被註銷來棄保潛逃。那棄保潛逃在台灣該當何罪？無罪，沒收保證金而已。彷彿就是讓被告可以「付費逃亡」。荒不荒唐？

羅智強提到，此時此刻還有許多境外通緝犯正拿著中華民國護照穿梭國外繼續犯罪，而當警察請求業管單位協助註銷通緝犯護照時，卻因法源不足遭到拒絕。基層警察、司法人員千辛萬苦辦案，卻因為立法不夠周延，防逃機制不夠有效，導致大量罪犯逃之夭夭，沒有受到司法的制裁。

「看到這樣的新聞，誰還能無動於衷？」羅智強直批，「我跟大家說，能無動於衷的，就是8年執政讓詐騙案暴增180％，拿不出防範手段，更立法怠惰的民進黨政府！」早在2017年，蔡英文親自主持的司法改革國是會議就做出結論，應制定棄保潛逃罪。然而法務部草擬的修法草案，至今卻仍躺在行政院會，從賴清德、蘇貞昌躺到陳建仁，都一動不動。

羅智強強調，過去8年，民進黨要過什麼法案就過什麼法案，不讓哪個法案過，那個法案就過不了的亂象，已經隨著第十一屆立委上任，徹底終結！新國會屬於人民，為人民做事。超過8萬通緝犯潛藏在你我身邊，不只重創司法威信，更對我國治安造成嚴重威脅。

羅智強承諾，「法律是用來保護人民，而不是危害人民。雖然還在過年期間，但我已經準備好草案來修訂棄保潛逃罪，以及賦予司法機關請求註銷通緝犯護照的權利。初六一開工，就會展開連署。終結通緝犯逍遙法外、終結棄保潛逃、終結詐騙橫行，人民期待的司法改革，刻不容緩！」