土耳其東部一座金礦礦場本週二（13日）發生了嚴重山崩，目前已知有9名礦工困於地底下，但政府官員表示失蹤人數可能更多，此外地質學家示警，崩落的山體過去曾用來提煉黃金，可能含有氰化物，呼籲有關當局必須避免這些土石與幼發拉底河混合，否則將造成生態浩劫。

❗🪨🇹🇷 - A huge landslide left several workers buried underground at the Copler gold mine (Anagold Mining) in the Iliç district of Erzincan province, Turkey.



The mountain has literally descended on the mine and Mountains of cyanide and sulfur waste have migrated and millions of… pic.twitter.com/3jPrbaMmpB — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) February 13, 2024

綜合《ABC News》和《路透社》（Reuters）13日報導，這個礦場（Çöpler Altın Madeni）位於土耳其艾辛疆省（Erzincan）伊利奇鎮（音譯，Ilic ）附近，當地時間下午2點30分發生山崩，從民眾拍攝到的影片顯示，一大片土石流湧入山谷，把一切都淹沒了。

內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，自山崩發生以來，共有9名工人失聯繫：「他們可能被埋在地下，我們正在進行搜救。」並且補充說，有400名搜救人員前往現場。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，已調派來自周邊省份的人員前來協助。艾辛疆市市長阿克蘇恩（Bekir Aksun）像土耳其電視台《Haberturk》表示，失蹤工人可能有10到12人。

耶里卡亞表示，該礦場目前有667名員工。礦業公司發表聲明表示：「在這個艱難的時刻，我們最關心的是保障員工和承包商的健康與安全。」「這是一個痛苦的情況。事故發生後，我們立即聯絡該地區的員工，啟動了應急計劃，並通知了相關的公共機構和組織。」

土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，已經展開了對這場災難的調查，並期盼被困在廢墟下的礦工們能夠平安脫困。

地質學家潘帕爾（Suleyman Pampal）告訴《Haberturk》山崩的土壤曾經被用來提煉金礦，可能含有氰化物等危險物質，因此警告土石流若與附近的幼發拉底河混合，將對環境造成浩劫。「如果流入幼發拉底河，將對生態系統造成巨大的破壞，必須立即加以阻止。」