土耳其東部一座金礦礦場本週二（13日）發生了嚴重山崩，目前已知有9名礦工困於地底下，但政府官員表示失蹤人數可能更多，此外地質學家示警，崩落的山體過去曾用來提煉黃金，可能含有氰化物，呼籲有關當局必須避免這些土石與幼發拉底河混合，否則將造成生態浩劫。
綜合《ABC News》和《路透社》（Reuters）13日報導，這個礦場（Çöpler Altın Madeni）位於土耳其艾辛疆省（Erzincan）伊利奇鎮（音譯，Ilic ）附近，當地時間下午2點30分發生山崩，從民眾拍攝到的影片顯示，一大片土石流湧入山谷，把一切都淹沒了。
內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，自山崩發生以來，共有9名工人失聯繫：「他們可能被埋在地下，我們正在進行搜救。」並且補充說，有400名搜救人員前往現場。
土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，已調派來自周邊省份的人員前來協助。艾辛疆市市長阿克蘇恩（Bekir Aksun）像土耳其電視台《Haberturk》表示，失蹤工人可能有10到12人。
耶里卡亞表示，該礦場目前有667名員工。礦業公司發表聲明表示：「在這個艱難的時刻，我們最關心的是保障員工和承包商的健康與安全。」「這是一個痛苦的情況。事故發生後，我們立即聯絡該地區的員工，啟動了應急計劃，並通知了相關的公共機構和組織。」
土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，已經展開了對這場災難的調查，並期盼被困在廢墟下的礦工們能夠平安脫困。
地質學家潘帕爾（Suleyman Pampal）告訴《Haberturk》山崩的土壤曾經被用來提煉金礦，可能含有氰化物等危險物質，因此警告土石流若與附近的幼發拉底河混合，將對環境造成浩劫。「如果流入幼發拉底河，將對生態系統造成巨大的破壞，必須立即加以阻止。」
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