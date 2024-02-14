藍營新科立委成功闖進國會，被不少支持者抱以「進立院質詢得第一」的期待。針對徐巧芯立志進入國防外交委員會，前立委郭正亮13日在《鄭亦真辣晚報》節目指出，其他新科立委估計會先到攸關民生的委員會，這樣會比較接地氣；徐巧芯是有志選總統的人，知名度本來就非常高，就可以專精於比較要做功課的委員會。未來徐巧芯除了在立院辦公室開直播間，還可能擔任黨團書記長洪孟楷的副書記長，發揮更多帶動力。

「所以她本來就想要從這裡開始，還沒選上立委就準備了！」郭正亮強調，「所以沈富雄講的沒錯，她是有志要選總統的人！所以知道兩岸跟國防是台灣的大事嘛！所以為什麼她去念淡江戰略研究所。我覺得她一定很有心啦，因為國民黨這方面本來就人才很多嘛，可是大部分都在智庫啦，那很多人年紀也大了，所以她也希望把自己培養成這樣的人才。國民黨的人才非常多啦，那我估計他們應該都會先到攸關民生的委員會！」

郭正亮直言，「這樣會比較接地氣」。但徐巧芯很特殊，因為她知名度本來就非常高，所以她就不用再去計較她在全國的知名度，「可以專精於比較枯燥的...要做功課啦，據我了解，她在她的立法院辦公室開直播間，所以她以後每個禮拜...我們以後不缺材料了！（大笑）她以後可能一個禮拜會有五天直播，會在立法院的辦公室，講一講今天立法院的事情這樣。其實她是在帶動！」

「還有另外一個消息就是，因為洪孟楷當書記長嘛，他可以找兩個副書記長。」郭正亮指出，「據我了解，徐巧芯可能也是其中之一！那徐巧芯說，她也會拉洪孟楷來直播，所以你就會知道更高階的一些事情，因為他是書記長嘛！」