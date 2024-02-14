晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

台灣網紅「晚安小雞」12日傳出闖入柬埔寨凱博園區直播，結果遭軍服工作人員毆打，下落不明，引發軒然大波，但整起事件疑點重重，曾多次救出東南亞「豬仔」的全球反詐騙組織成員Sammy也點出3大疑點，直言這起事件自導自演機率極高。

根據《中天新聞》報導，Sammy看完影片後點出許多疑點，首先西港基本上屬於較為安全地方，只要報警人就很容易出來。第二是柬埔寨政府在 2022年9月開始掃蕩後，當地詐騙園區也一度解散，直到隔年「有背景」的公司回歸後，才又慢慢聘人，但也因此不敢太過張揚，對外界都很客氣。Sammy更透露，凱博園區做詐騙的台人都是自願的，沒有人是受騙的。

Sammy接著點出第三點，晚安小雞直播影片中，白天部分確實是凱博園區沒錯，但到了晚上，畫面中地點根本無法確定是在哪，加上若是在凱博園區，對面都是爛尾樓，進去演戲，拿錢雇用士兵配合演出都不是難事。

Sammy說如果事件為真，晚安小雞就是被教訓一下，關個幾天就放出來，凱博園區是大園區，不想惹事生非。但他左看右看，都覺得假的機率非常高，到時候看他出來返台後演什麼，聽一聽笑一笑就好。