很多人喝咖啡是為了提神醒腦，假期尾聲多少會避開這種飲品，以免夜裡睡不好影響隔天開工精神。專家提醒，生活中還有其他常見飲食含咖啡因，攝取之後也會影響睡眠品質，應當留意。

健康成年人每天攝取的咖啡因上限為300毫克至400毫克，孕婦上限200毫克。罐裝咖啡含至少100毫克咖啡因，咖啡館現磨現煮咖啡可能有180毫克咖啡因；即使號稱無咖啡因的咖啡，每杯可能仍有少量咖啡因約2毫克。一般而言睡前6小時至8小時應避免接觸咖啡因。英國《太陽報》10日報導，註冊營養師霍布森（Rob Hobson）、運動營養師希拉德（Jess Hillard）表示，除了咖啡，以下7種日常飲食是常見的「擾眠禍因」：

一、黑巧克力：黑巧克力的確有益健康，但睡前應該避免食用。可可含量70%以上的黑巧克力，每100克含約80毫克咖啡因，吃一大塊就等於攝取約25毫克咖啡因。相較之下，一大塊牛奶巧克力咖啡因含量略低、約20毫克，但含糖量偏高。無論如何，接近就寢時段最好都別碰。

可可含量在70%以上的黑巧克力，咖啡因含量也高。（圖：shutterstock／達志）

二、冰淇淋：它是許多人追劇看電視的好朋友，但晚間享用之前最好先檢查成分表。咖啡口味的冰淇淋只要吃2大杓攝取的咖啡因很可能超過50毫克。巧克力口味的冰淇淋也含咖啡因。

三、甜點：許多蛋糕、餅乾都加了黑巧克力，例如巧克力熔岩蛋糕、巧克力酥片、布朗尼蛋糕、生巧克力塔等等，吃多了會讓一定分量的咖啡因進入體內。提拉米蘇（tiramisu）更該避免，成分不僅有巧克力，還有咖啡。

提拉米蘇頗得許多甜點愛好者的歡心，但不宜在接近就寢時段食用。（圖：shutterstock／達志）

四、薄荷糖：薄荷糖能讓口氣恢復清新，不過，拆封前最好先檢查成分說明。薄荷本身不含咖啡因，但某些薄荷糖會用抹茶或其他含咖啡因的成分調味，還有一些標榜能提神、恢復能量的薄荷糖通常也帶有咖啡因。

五、茶飲：除了花果茶、薄荷茶等少數飲品，幾乎所有用茶葉沖泡的茶都有咖啡因，每杯咖啡因含量約30毫克至50毫克。

咖啡能幫助人們保持警醒專注，也會引發焦慮與失眠。

六、碳酸飲料：不僅有高糖的缺點，更含有大量咖啡因。以「肥宅快樂水」可樂為例，不論傳統配方或低糖，每罐咖啡因約34毫克，相當於喝了一杯茶。晚間就算只喝一罐也不妥，晚上不喝但白天喝好幾罐同樣不是好主意。紅牛等能量飲料更該避免。

七、康普茶（kombucha）：這是幫助消化的飲品，有益腸道健康，但它的主成分之一就是紅茶、綠茶或烏龍茶，自然也含有咖啡因。250毫升的康普茶，咖啡因含量約15毫克。