今天大年初五也是春節連假最後一天，各地晴朗穩定，夜晚清晨輻射冷卻效應明顯，氣溫偏低，今晨最冷在新竹7.3度，高雄以北也有10度以下低溫。明（15日）開工白天仍是好天氣，北部高溫達28度，晚上開始變天，周五（16日）高溫大降10度，剩下18度左右，明顯轉冷且有局部短暫雨。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今明兩天持續受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，中南部清晨有輻射霧，白天在陽光下溫暖舒適，入夜輻射冷卻明顯、氣溫下降，日夜溫差很大，今各地氣溫：北部8至28度、中部9至28度、南部8至29度、東部10至28度。

中央氣象署針對15縣市發布低溫特報，今晨最冷在新竹7.3度，高雄以北局部地區也有10度以下低溫；明晨仍有少部分平地的輻射低溫在10度左右。

明晚起鋒面通過及東北季風增強，周五迎風面雲量略增，北海岸、大台北及東半部轉有局部短暫雨，北部白天高溫約18度，與前一天28度相比降幅達10度，明顯轉涼，其他地區高溫也下降。

周六（17日）東北季風減弱，天氣好轉；周日至下周二（18至20日）高壓迴流影響，天氣晴朗、溫暖如春。