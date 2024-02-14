新北市一名林姓男子，2023年某日上午10時許，在一處運動中心前見女童獨自1人，以不懂操作飲料販賣機為由，藉此搭訕女童，請女童指導他如何使用，女童教完後，林男又以散步當藉口，帶到她偏僻處後，竟恐嚇：「給我摸一下！」隨即襲胸得逞。之後又在戶外公共場所，要求女童觀看他露出生殖器尿尿2次。

法院審理，林男對於犯行坦承不諱。法官審酌，林男曾因妨害性自主案件，遭判處有期徒刑10年確定，後又因竊盜、妨害公務、妨害性自主等案件遭判刑確定，合併定應執行有期徒刑20年確定，於2020年11月13日縮短刑期執行完畢出監。

法官認，林男有多次妨害性自主前科，素行不佳，竟為滿足個人私慾，不知尊重他人身體自主權與性自主意願，利用女童幼可欺，騙取其同情後，將女童帶往偏僻地點，予以強制猥褻及公然猥褻，嚴重影響社會善良風俗，女童因此受到驚嚇，甚至可能造成日後心理陰影，並影響身心正常發展。

法官日前依法判決，林男依犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年。又成年人故意對兒童犯公然猥褻罪，處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

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