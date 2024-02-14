白沙屯媽祖四季籤出爐！ 稻籤連抽19次驚見「上天報應原無爽」 @ChinaTimes

台南南鯤鯓代天府10日抽出國運籤，為第34籤「潘必正進士及第」，廟方認為是中上籤，但卻被臉書粉專「興趣使然的解籤師」指出，籤詩的典故出自「李世民遊地府」，該粉專近日再度發文提醒，8年前的國運籤也曾抽到「李世民遊地府」，當年發生8件大事，現在又抽到，新政府千萬謹慎、務必小心。

「興趣使然的解籤師」12日發文表示，雲林西螺福興宮在2016年曾抽到「李世民遊地府」，該廟董事長楊文鐘認為，這是「中下籤」，希望新的國家領導者可將台灣帶往新的方向，一切好壞由上天安排，主政者須仔細聆聽百姓的心聲。

而當年台灣確實不平靜，先後發生了：維冠大樓倒塌事件、內湖隨機殺人案、蔡政府砍掉勞工7天假、桃園機場大水患、雄風飛彈誤射、台北高溫創下120年新高、松山車站爆炸案與紅珊瑚遊覽車火燒車等8件重大事件。

「興趣使然的解籤師」指出，上述8件大事有天災，也有人禍，其中對蔡政府最傷的，就是砍7天假、桃園機場水患、雄風飛彈誤射事件，儘管蔡英文當年5月20日才上任，事不能全算在她頭上，但她是總統，責任避無可避，她可以控制的砍7天假，毫無疑問是最傷的事件。

而在新政府即將上任的現在，南鯤鯓代天府也抽出了「李世民遊地府」，「興趣使然的解籤師」解讀，這代表神明在給予提示，賴清德很可能在上任第一年，就面對很多不可控的天災、人禍，「雖然天災降下與否由天決定，人禍也可能是突發狀況，但千萬不要再自己製造人禍」。

「興趣使然的解籤師」也提醒，籤詩最後兩句「陽世不知陰世事，官法如爐不自由」，其實就是在提醒為政者，頭痛的問題不知什麼時候爆發，且這些問題猶如燒紅的鐵爐般難以處理，一不小心就會燒傷手，將上任的新政府團隊，千萬謹慎、務必小心。

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