春節即連假將結束，從初三就開始湧現北返車潮，14日國五更塞車到凌晨，而女星彭佳慧也是苦主之一，她發文透露初四上午11點從屏東開車出發，最後抵達台北時已經快晚上7點了，這將近7個半小時的車程，中間只休息了一次，讓她崩潰表示：「媽呀～腰酸背痛了，我需要按摩一下。」

彭佳慧在臉書發文透露，自己在屏東過完年後開車返回台北，從中午11點一路開到晚上快7點，中間只休息了一次，讓她身心俱疲表示：「喜歡開車但不喜歡塞車，還好零食準備的夠，還好副駕駛放的音樂還不錯聽，還好我喜歡回家的感覺，還好新年還是好快樂」，同時也好奇的問大家，塞車時都聽什麼歌？

貼文曝光後，粉絲紛紛留言表示：「塞車的時候聽彭佳慧的歌，很療癒」、「我今天跟我爸媽一起聽妳的那張1997年的彭佳慧Julia專輯，每首歌我都聽過，超級喜歡」、「我今天也是回娘家整路都在聽《歸來》」、「回屏東塞車到台北都放彭佳慧的歌，然後大聲跟著唱！開再久都不會累，只是會失聲」、「塞車時聽《舊夢》頓時變得心靈舒服。」

此外，網友也分享自己的塞車時數，「我們從台北3點開下來晚上8點到～辛苦了」、「台東到台南開了5個小時，新年快樂」、「我昨天從東港11:30出發，回到新竹9:00，感覺今天好一點沒有那麼塞，昨天初三真的有夠塞」、「我昨天從彰化開到台中3個小時」、「我家人從雲林開到桃園花了6小時，妳贏了。」