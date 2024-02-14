不少年輕人抱怨台灣經濟不景氣，但一名網友表示，10幾年前的台灣，路上很少看到有人開雙B車，現在滿街都是雙B車，讓他很好奇台灣現在景氣很好嗎？引起網友表示，多數人認為，現在房價太高，根本買不起，但跟房子比豪車便宜多了，所以改買車犒賞自己，只能說是另類的價值觀扭曲。

一名網友近日在PTT上分享，10幾年前的台灣，路上很少看到雙B車，都是大老闆才有錢開雙B，但是最近這3年似乎滿街都是雙B，一堆20到30歲的年輕人都開雙B，讓原PO疑惑「台灣的景氣有那麼好？大家都有錢買雙B？」

一名網友回文表示，30歲買豪車的人變多有3個原因，首先是「不買房」，上一輩的人買房較容易，因此很多人會存錢買房，但這一代的人努力也不見得買得起房子，因此很多人拿錢投資自己，買豪車、換手機或吃高級餐廳；再來是「國產車漲價」，不少國產車售價破百萬，而雙B又出入門款，兩者價差變小，乾脆咬牙買雙B。

該網友也說，第三個原因是「工作收入多元」，除了傳統薪水較優渥的職業，像是醫師和律師等，現在年輕人的賺錢方式多，包括經營直銷或當網紅等，這些都有可能一夕暴富。

貼文引起網友討論，不少人認為房價太貴，跟房子比起來車子便宜多了，「買房價值觀扭曲+1，車價在房價面前，根本不值得一提」、「房價越來越高，造成一堆人放棄買房，乾脆把第一桶金拿去買車」。