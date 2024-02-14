美、日兩國的「北方對抗24」（Cope North 24）空戰聯演於近日登場，美國2架戰略核轟炸機B-52H到日本參與演練，並在在東海、日本海上空進行活動。中天節目《鄭亦真辣晚報》指出，大陸解放軍旋即宣布，殲-20戰機已經布置在東海航防空識別區。對此，空軍退將張延廷昨（13日）指出，美日兩方派的飛機都沒有匿蹤功能，陸方就是要派王牌壓制。

張延廷表示，美國布置了4架B-52H在關島安德森機場，此次派出兩架，日本則出動了F-15、以及8架F-2，這是北方對抗、航空演練，每一年都會進行，中方此舉無疑是進行應對。

張延廷指出，美國這次又是借演習、自由航行之名迫近中國大陸，中方一定要出來講話，所以派出王牌殲-20，因為美日此次戰機都沒有匿蹤功能。張強調，空戰很簡單，「誰先看到，誰占上風，一定要先看到、目標獲得才打，所以才派殲-20」。

除此之外，張延廷還稱，殲-20未來不只會在東海活動，隨著近期進駐廣東佛山，殲-20可以憑2000公里作戰半徑，前往只有700公里遠的南沙群島。張還提到，未來陸方會經由和美國交鋒的機會，測試殲-20的匿蹤能力，以及空對空導彈霹靂-15（PL-15）的發射時機。