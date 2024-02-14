人於生命走向完結前若仍留遺憾，恐這「臨終一念」遲遲難以消逝。一名網友H先生日前透過臉書社團「靈異公社」發文指出，他過去曾接觸一件發生事故的凶宅，房子的女主人於屋內輕生，生前飼養的貓咪也隨她一同離世。不過詭異的卻是，當他試圖了解屋況時，卻一再發生靈異現象，又如驚悚的貓叫聲、傍晚類似椅子的聲音… 甚至，有一晚還夢見這名女子輕生的原因。

H先生表示，他接下這件案子時，屋主曾透露房子過去曾發生事故，不過由於年代久遠，住戶陸續搬離，這件事也逐漸被淡忘。待委託買賣簽訂後，屋主一再強調下午3點至晚上7點間切忌進屋。面對屋主一番神兮兮的告誡，H先生聽後莫名感到不適。

「有些腥臭味…說不上的味道，也怕裡頭有流浪漢或有不知名命案，進屋後有些詭異。」H先生回憶，他後來將近中午時分前往附近拍照，了解屋況，未料，鐵門一開，一股難以言喻的難聞氣味撲鼻襲來。對此，H先生猜測這房子過去可能常有流浪漢借宿，又或是發生不知名的命案；想到此處，他背脊發涼，心裡直覺「房子不對勁」。

後來，H先生入內看房，發現其中一間臥室仍保持完好的原樣，不過家具卻非常老舊，同時直覺這些家具絕對不能觸碰。待H先生看完房子，原以為就要毫無異狀地結束時，卻驚聽一道重物掉落的聲音，緊接一聲驚悚的貓叫聲，再回過神，一隻貓突然閃現眼前。

由於房子發生的靈異現象實在太詭異，H先生忍不住向屋主打聽，才得知，原來白天撞見的貓咪早已不在人世。至於房子過去發生悲劇的女主人，本身是一名愛貓人士，後來因為感情困擾，一時想不開而輕生，生前飼養的這隻貓最終也與她一同離世。

「後來看房的幾組中，總發生靈異現象，又如貓叫聲、傍晚類似椅子的聲音… 有一晚還夢見這名女子輕生的原因。」H先生進一步指出，他在夢裡看見女子的丈夫不僅外遇，甚至還因此斷絕與妻子的經濟來源。

最後，H先生也說，這間房屋後來成功售出予一對夫妻，他們除了進行法事，也選定將房子打掉蓋為出租套房。神奇的是，自房屋打掉的那一日開始，H先生與現任屋主夫妻，一致看見一隻貓從屋內出來，靜靜地看著他們，沒多久再進入屋內，此後再無看到貓咪的身影。

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