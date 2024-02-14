許多民眾過年都會採買零食，一名男網友春節前在大賣場買了一些糖果，包括金幣、金元寶等造型的巧克力，沒想到被老婆嫌棄難吃，貼文曝光引起一票網友共鳴，直喊「假巧克力真的難吃」，不過也有人認為這些金色造型的糖果很喜氣，擺在家中相當有過年氣氛，好不好吃是其次，因此每到年節就會看到它的蹤影。

一名男網友日前在Dcard發文表示，過年前到大賣場挑了一些糖果，包括金幣、金元寶、金魚及足球造型的巧克力，還有牛軋糖，結果老婆看到瘋狂嫌棄，覺得這些糖果很難吃。

原PO好奇問「有人跟我一樣喜歡這種沒有巧克力口味的金魚巧克力、足球巧克力和硬邦邦的牛軋糖嗎？」

貼文曝光引起討論，一票網友都說「假巧克力真的難吃」、「這味道根本是地獄派來的使者」、「小時候很喜歡吃，長大吃到黑巧克力後，再也不吃假巧克力了。」

有網友認為這些造型很喜氣，吃起來也不難吃，所以每年過年都會出現，「不要把它當巧克力吃，因為真的沒有巧克力味，完全是另一種味道」、「喜歡金元寶、金幣巧克力那種奇特的味道，吃起來很爽。」