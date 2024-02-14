小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。15日為金龍年台股第一個交易日，上市櫃公司的1月營收將全部發布完畢，台積電1月營收2,157.85億元，年增7.87％、月增22.4％，1月營收呈現年月雙增，創下史上第四高，也是同期新高。專家預估台積電等17檔個股博得好彩頭，不但1月營收雙增、技術面多頭排列，還獲得外資追買，金龍年台股開紅盤有望一路衝鋒向前行。

【1】17檔飛龍在天 衝鋒氣勢強

15日為金龍年台股第一個交易日，上市櫃公司的1月營收目前已有1,349家發布完畢，除了35檔營收創新高，表現亮眼，搭配1月營收年月雙增、技術面多頭排列且外資近五日買超等條件，選出的個股計有台積電、奇鋐、瑞昱、文曄、東陽、中砂、昆盈、宏全、辛耘、零壹、萬潤、邁達特、弘塑、偉訓、力致、金麗科、豐藝等17檔。

【2】祥龍點積台股轉乾坤

台股封關期間（到12日止），美股兩大妖股---安謀漲翻倍、美超微飆逾33％，那指以及費半各漲2.01％、5.15％，台積電ADR順勢飆漲12.71％，雖13日開盤下修2.6％，惟五大名師仍一致認為15日金龍年開紅盤，台積電將領軍AI股齊步創高，台股歷史高點18,619點勝券在握，2月紅包行情閃閃發光。

【3】台股MSCI季調兩升一平 近年最佳表現

明晟（MSCI）指數編纂公司13日公布季度調整結果，台股在三大指數季度調整「兩升一平」，為近年來罕見的最佳表現。另外，MSCI台灣指數成份股刪除富邦媒、無新增，個股權重調升最多為創意、達0.48％，全球小型指數新增達發等六檔台股成份股。相關權重調整於2月29日盤後生效。

【4】美元月CPI年增3.1％ 高於市場預期

美國1月消費者物價指數（CPI）月增率0.3％、改寫四個月的高點，年增率降至3.1％，但高於預期，澆熄市場對於美國聯準會（Fed）將提早開始降息的期待。

除了CPI報告外，接下來重要數據包括：15日1月零售銷售與16日生產者物價指數（PPI），本周也會有至少七名官員發表看法。

【5】黃仁勳：各國都應建立主權AI

輝達電子（NVIDIA）執行長黃仁勳12日表示各國都應建立「主權AI」，也就是由各國自行掌握本地數據及AI產物，為此各國政府應積極推動AI基礎建設。黃仁勳也不忘趁機推銷輝達GPU晶片能加速AI民主化，讓人人都能享受AI帶來的創新成果。