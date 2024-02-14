除夕（9日）當天上午11時許，台中市一位建國市場的老翁，走進第一警分局繼中派出所，他表示自己撿到了一疊鈔票，員警楊富鈞、黃政翰依程序受理，並在半小時內找到失主，失主抵達派出所時，不僅頻頻向員警致謝，還表示：「包給爸媽的紅包找回來了！」

據了解，老翁是在建國路跟八德街路口，當時發現地上有一堆千元大鈔，他撿後就到派出所，希望員警協助聯繫失主，2名員警了解情況後，向老翁說明拾得物處理程序後，老翁便放心離去。

員警心想這應是民眾騎車時不注意掉出來，春節期間正是需要花錢打理的時候，若發現身上的錢遺失，心中一定非常著急，立即調閱監視器，找尋掉錢的民眾。

不到半小時就馬上發現，一名黑衣男子騎機車行經該路口時，突然掉出一大堆鈔票，隨即到處飛揚，老翁經過看見這個情況，熱心地停下機車，在車流中冒險撿拾千元大鈔，後面的民眾發現也熱心下車幫忙撿錢。

員警隨後便通知失主林姓男子（30歲）領回遺失的21000元，林男向熱心民眾及員警頻頻道謝。林男表示，自己在雲林工作，搭火車回到台中要返家過節，很謝謝大家的幫忙，好險這些錢有找回來，不然除夕夜爸媽的紅包錢，不知道該怎麼辦。

第一分局分局長鍾承志在此表示，正值農曆春節假期，臺中市政府警察局配合全國啟動「113年加強重要節日安全維護工作」，派出所24小時不打烊，統合協調義警、民防、義交、志工及守望相助隊等維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。