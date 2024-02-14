以色列軍方昨（13）日公布一段影片，顯示哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Al-Sinwar）帶著妻小，在去年10月10日逃入加薩地道。儘管軍方搜索行動持續了好一段時間，以色列至今仍無法確切掌握辛瓦的下落。

綜合CNN、《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在新聞簡報會上表示，以軍最近取得這段影片，來源是哈瑪斯的地道監視器，地點位於加薩南部城巿汗尤尼斯（Khan Younis）。

以色列軍方13日公布哈瑪斯領導人辛瓦帶著妻小，逃入加薩地底的畫面。

從畫面中可以看到，一名年輕男子率領一名戴著頭巾的女性走在前面，身後跟著3個孩童，而據稱是辛瓦的男子則是殿後，一行人依序穿過地道。哈加里說：「（辛瓦）透過這種方式，帶著家人從地道逃往事先建好的安全設施。」CNN無法獨立核實影片的真實性。

這是以哈戰爭爆發以來，首度有辛瓦的影像曝光。以色列將辛瓦視為主導哈瑪斯去年10月7日攻擊行動的幕後首腦，誓言要將他追捕到案，不論死活。

以軍曾在去年12月包圍位於加薩北部的辛瓦住家，卻早已人去樓空。當時以色列總理尼坦雅胡的顧問稱，逮捕辛瓦「只是時間早晚的問題」；今年2月初，以軍表示仍在追查辛瓦和其他哈瑪斯領導人的下落，不過被問到辛瓦是否還在加薩時，以方並未給予肯定的回答。

辛瓦曾擔任哈瑪斯軍隊的召集人，於2017年被選為哈瑪斯在加薩地區的政治領袖。美國政府視他為恐怖份子，英、法也在最近將他列入制裁名單。追捕辛瓦在內等哈瑪斯成員的行動造成大量平民死傷，據加薩衛生部統計，加薩有至少2萬8340人喪生在以色列砲火下。