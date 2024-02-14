大陸女星李小璐曾以《天浴》獲得金馬獎最佳女主角，並與前夫賈乃亮育有一女甜馨。11歲的甜馨擁有自己的社群平台，常跟網友分享生活點滴。適逢春節，她也拿著一疊壓歲錢開心拍片展示，卻引來部分酸民攻擊炫富，因此她在13日不滿發文：「你們這些人真的喜歡沒事找事欸，曬一下生活怎麼了？」

甜馨拍短片曬壓歲錢一事引發爭議，她澄清先前影片中雖然看起來有厚厚一疊鈔票，但實際上是因為她對折才顯得厚，真正的金額僅人民幣1萬元（約台幣4.4萬元）。此外，她犀利回嗆那些罵她炫富的酸民：「我知道普通人半年的工資很少，可是你們掙錢跟我有什麼關係啊？又不是掙錢給我花，你是嫉妒了嗎？」

此外甜馨也無奈表示：「搞得像你們破產了一樣，你的意思就是說我得到錢給你們花是嗎？可別還說『哎呀，甜馨怒懟惡評』，你們真的是閒得沒事兒幹，黑完一個人又黑一個小朋友，我看你們是真的餓了！」她最後嗆道：「你們要是真把我逼到死路了，我跟你們沒完。」

此事曝光後，許多網友也替她打抱不平：「一萬壓歲錢很正常」、「太正常了吧，我們家孩子都不只這麼一點壓歲錢，有什麼可噴的」、「我30歲未婚都拿了五千塊壓歲錢」、「逮著一個小女孩罵，自己是過得多不好啊」、「說得好像自己沒錢是因為甜馨似的。」