今天2月14日是西洋情人節，移民署北區事務大隊臺北市服務站日前舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，邀請來自馬來西亞的顏麗紛，向大家解答「花語」的秘密及分享在臺生活小故事。

你知道情人節為什麼要送玫瑰花？因為玫瑰花語就是愛情，99朵象徵「天長地久」，5朵象徵「無悔」，而接到77朵就太開心，意味著「我要娶妳為妻」！而將玫瑰花做成不凋謝的永生花（乾燥花）的花語，就是永恆不變的愛情，隱喻守護愛情、呵護親情，但一生一世只能送一個人，許諾唯一的珍愛。

永生花的美麗與優雅，深深吸引了顏麗紛，接觸後便一腳踏入花藝的世界，她參加了許多培訓課程，不僅取得日本不凋謝協會(AUBE)的永生花師證照，目前也正準備日本擬真花藝協會（JAFA）的擬真花師證照的考試。

顏麗紛的教學不只展現在花藝美感的表現，也重視於文化的傳承。為了讓自己的孩子認同馬來西亞新二代的身分並延續母國文化，顏麗紛在國中、小學開始教馬來語，也與同鄉的夥伴參加社區改造計畫，透過歌曲、舞蹈表演的方式推廣馬來西亞的傳統服飾及多元文化。

顏麗紛與先生感情融洽常一起出國旅遊。（翻攝畫面）

擁有花藝工作室的顏麗紛，向現場學員們分享如何製作漂亮的永生花籃及鬱金香花束，而玫瑰花語代表愛情，鬱金香花語則是愛與關懷，也代表顏麗紛對大家的祝福。

正值溫馨情人節時刻，除了新移民家庭學員們互道「情人節快樂」之外，臺北市服務站主任蘇慧雯表示，今年起新移民法放寬外國特殊專業人才之配偶及子女隨同永久居留規定，將吸引更多的外國人才深耕臺灣，建設新寶島。