立委鄭運鵬上月挑戰桃園市第一選舉區立法委員三連霸失利，卻在輔選過程中首度請來17歲兒子「德德」站台，帥氣外貌曝光一炮而紅，被封為台版車銀優、台版柏原崇，先前有網友肉搜到他私人IG，但無發文，昨(13日)德德正式公開新IG帳號，更一連曬出多張側拍帥照，再度引來粉絲暴動。

鄭運鵬最近因兒子德德人氣直升，他更索性在IG簡介自嘲是「鄭運鵬兒子的爸爸」，昨德德在情人節前夕，開張IG帳號「derder0904」，自介寫下「偶爾會更新一下」，至14日早上已經引來11萬粉絲追蹤，而他追蹤的帳號只有爸爸鄭運鵬一人，可見父子倆「相愛相殺」好感情。

昨德德曬出請攝影師幫他拍的最新寫真照，穿著白色粗紋毛衣的他看來相當溫柔帥氣，他寫下：「IG第一篇剛好是情人節，祝大家情人節快樂，拍照好好玩差點真的睡著」，引來粉絲留言：「要開始經營了嗎」、「2/14確定是國際德德日了沒錯吧」、「德德要是出小卡真『德』會賣」，網紅蔡阿嘎也跟上潮流回應：「德德出手，大家可以回家退休退一退了」。

鄭運鵬曬自己舊照。（圖／翻攝自niceponpon0602 Threads）

而鄭運鵬不甘示弱，在Threads曬出自己舊照說：「今天我只是在旁邊看，反正就是30年前的我似曾相識的感覺而已」，接著指自己不會吃醋，「我本來沒什麼在經營IG的，大家不要亂比較粉絲數，傷害鄭運鵬兒子的爸爸與鄭運鵬兒子的感情。我這裡不過一個月就有24.5萬，數字也沒那麼重要」，先前他上《賀瓏夜夜秀》被問到「某某靠兒子在選而已」，他立刻打給德德問：「爸爸有靠你選舉嗎？」德德竟秒回：「爸爸沒有嗎？」笑翻眾人。