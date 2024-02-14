除夕夜的春節圍爐，總能讓平日裡遠在他方的親戚相聚一處。對此，一名網友日前發文指出，家族世代皆為醫師、藥師，當大家一起吃團圓飯時，面對親戚詢問，畢業後的職涯方向時，看到其他堂兄妹侃侃而談，自己瞬間啞口無言，並直呼：「好想逃走，好不想過年。」

一名女網友日前透過Dcard以「家族都是醫師藥師，過年超尷尬」命題發文，透露家族皆為醫藥師，叔叔、阿姨、堂兄弟妹不是就讀醫學，則唸著藥學，又或為一名老師，校長。

她無奈表示，除夕夜這晚的團圓飯，只有自己就讀不起眼的「醫務管理」，面對親戚詢問、將來畢業後要從事什麼工作時，其他堂兄妹皆能泰然自若地回答，卻唯獨她難以言喻，令她崩潰感慨：「好想逃走，好不想過年。」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示：「人比人太辛苦了」、「跟他們說你要開醫院，未來可以讓他們在你底下工作」、「醫生也只是一份工作，沒比其他工作更高貴」、「總比整個家族都是底層好吧」、「接受就好，自己喜歡自己比較重要」。

也有網友留下暖心安慰：「我的家族成員，皆中壯年；表哥矽谷年收800萬工程師（已禿）、表姊哈佛畢，任職教授（頭髮白一半）、表弟畢業就專職操盤（視網膜剝離），現在副業收租；我：診所受僱 （最健康我驕傲）」。