國民黨立委徐巧芯近日透露，希望開議後能進入外交國防委員會，監督外交部和國造潛艦，並喊出「最想砍數發部的預算」。相關新聞引發了網友熱議，有人更直呼，終於可以看到納稅錢都到哪了。

根據《ETtoday新聞雲》12日報導，徐巧芯受訪表示，她的第一志願是進入外交國防委員會，除了要監督外交部、國造潛艦，針對選前因大陸發射衛星所發布的國家級警報相關事件，也要追查為何犯下將警報簡訊中「防空」、「衛星」的英文，寫成「空襲」、「飛彈」的重大錯誤。

徐巧芯指出，數發部拿了許多預算，但沒什麼建樹，打詐打到現在，全國人民被騙金額不減反升，她質疑除了出國、推出點麵線的APP，數發部長唐鳳還做了什麼對台灣人民福國利民的政策，「既然沒有，那就砍了數發部的預算」。

相關新聞被轉傳至入口網站《Yahoo》後，近千名網友留言表示，「給了金山，卻從沒看到有任何像樣的成果」、「終於可以讓台灣人民看到水有多深，我們的納稅錢都到哪裡去了」、「立法委員就是要有這樣的擔當」、「是該徹徹底底好好的查，給人民一個清楚的交代」、「以前沒有數發部，大家也過得好好的」、「支持砍數發部預算」。