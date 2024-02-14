許多人會趁著過春節時，買刮刮樂試試手氣，看看能否有偏財運，「這群人」之一的成員董仔，挑了兩張2千元刮刮樂都槓龜後，聽完老公分析出一套邏輯後，立刻砸3萬6千元買下整本2千刮刮樂，沒想到竟中了3萬3千元。

董仔跟老公海力出門玩刮刮樂，沒想到在不同彩券行各買1張2000元刮刮樂，卻未獲財神青睞全數槓龜，對此，海力分析出一套邏輯，指出買整本刮刮樂共18張，會有70%勝率，只是剛剛刮的2本剛好是0%，讓董仔當下哭笑不得，不過就投資報酬率來說，不如直接買一本3萬6的刮刮樂，了不起就輸1萬，倘若贏的話絕對超過3萬6，一席話讓董仔瞬間恍然大悟。

董仔接著領完錢後，立刻到彩券行進行實測，由於要刮的張數較多，她先把刮刮樂左上角QR Code刮開後，全部拿給店員一次刷完，只見獎金總共3萬3000元，等於只賠3千元左右，對此，老公海力表示﹕「刮一本輸兩張，你到兩個地方各買一張，也是輸兩張，你買一本輸，但你至少刮了很多張」，對此，董仔直呼﹕「真會算欸」。

實測結果出爐後，讓網友們驚呼連連﹕「怎麼辦，海力太有道理了啦！ 我都想買一本來刮了」、「哈哈哈內行人！直接刮QR Code」、「你們運氣好好～～我們買一本的只回來2萬3」、「大部分都做公益吧，他們還是很會算的」、「突然很有道理耶！集資買一本」。